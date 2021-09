Wilhelmshaven (ots) -Am Freitag, den 24. September 2021 um 10 Uhr, wird der Kommandeur Einsatzkräfte und Abteilungsleiter Einsatz des Marinekommandos, Konteradmiral Jürgen zur Mühlen (61), das Kommando der Einsatzflottille 2 von Flottillenadmiral Ralf Kuchler (51) an seinen Nachfolger, Flottillenadmiral Axel Schulz (50), übergeben.Der scheidende Kommandeur, Flottillenadmiral Ralf Kuchler, ist seit Juni 2018 Kommandeur der Einsatzflottille 2. "Drei Jahre als Kommandeur der Einsatzflottille 2 liegen hinter mir. Drei Jahre, in denen Besatzungen, Stab und die Schiffe stark gefordert wurden. Neben der ununterbrochenen Präsenz unserer Fregatten und Versorgungseinheiten in den Einsätzen der Bundeswehr gelang es, die Einsatzausbildung auf eigene Beine zu stellen und mit der Entsendung der Fregatte 'Bayern' in den Indopazifik außenpolitische Interessen zu flankieren. Zudem waren wir teilweise mit 480 Kameradinnen und Kameraden in 5 Bundesländern im Zuge der Corona-Amtshilfe tätig. All das wurde von den Männern und Frauen unserer Einsatzflottille in weiten Teilen unter den besonderen Umständen der COVID-19-Pandemie bewältigt. Für das gezeigte Engagement und die Professionalität möchte ich mich bei allen Soldaten der Einsatzflottille 2 bedanken. Ich bin stolz eine derart motivierte Truppe geführt zu haben", blickt er voller Stolz auf die Leistung der Angehörigen seiner Flottille und seine Kommandeurszeit zurück. Als Büroleiter des Generalinspekteurs der Bundeswehr wird er von nun an in Berlin seinen Dienst verrichten.Sein Nachfolger, Flottillenadmiral Axel Schulz, wechselt von seiner bisherigen Position als Kontingentführer des Deutschen Einsatzkontingents UNIFIL im Libanon an die Spitze der Einsatzflottille 2. "Die Einsatzflottille 2 steht vor zahlreichen personellen, wie auch materiellen Veränderungen. Neben der Indienststellung von neuen Schiffsklassen und den damit verbundenen Herausforderungen, werden uns auch Änderungen in der Struktur der Flottille beschäftigen. Um uns herum entstehen Dienststellen, die die Anforderungen an die Marine verändern werden. Dies wird ein gehöriges Maß an geistiger Flexibilität, Kreativität und Professionalität von uns verlangen. Ich freue mich als Kommandeur darauf, gemeinsam mit den Männern und Frauen der Einsatzflottille 2 diese Aufgaben anzupacken", so Schulz mit Blick auf seine bevorstehende Kommandeurszeit.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Wechsel am größten Bundeswehrstandort - Die Einsatzflottille 2 erhält neuen Kommandeur" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin: Freitag, den 24. September 2021. Eintreffen bis spätestens 09.30 Uhr an der Hauptwache. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort: Marinestützpunkt Heppenser Groden, Alfred-Eckhardt-Straße 1,26384 Wilhelmshaven (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Anmeldung: Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Donnerstag, den 23. September 2021, 13 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum unter der Fax-Nummer +49(0)4421-68-68796 oder per E-Mail zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 2Telefon: Tel.: +49 (0) 4421-68-5800/5801E-Mail: markdopizpressestellewhv@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/5026290