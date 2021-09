DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 22. September (vorläufige Fassung)

=== 08:00 DE/Reallöhne 2Q 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Jahresergebnis, Zörbig 09:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Webtalk "Steuerpolitik der Zukunft - Optionsmodell für Personenunternehmen: Praxistest und Ausblick" 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe über 2,5 Mrd EUR *** 12:00 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), Online-PK zum Thema "Konjunkturausblick der privaten Banken: Erholungskurs mit Stolpersteinen" *** 12:30 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei der Annual Financials CEO Conference von Bank of America Merrill Lynch 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 16:00 DE/ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Online-Paneldiskussion zu "Sustainable Finance - Kann Klimaschutz durch ein nachhaltiges Finanzsystem gelingen?" *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone September (Vorabschätzung) PROGNOSE: -6,0 zuvor: -5,3 *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser August PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: +2,0% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25% 23:15 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 2Q, Waterloo *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - DE/Babbel Group AG, Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die öffentlichen Banken in Deutschland, Berlin - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen im Bauhauptgewerbe - Börsenfeiertag Hongkong, Südkorea ===

