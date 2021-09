Die wichtigsten Gesellschaften des deutschen Fondsmarktes treten gegeneinander an.? Qualifikation in fünf Ligen: Aktien, Renten, Mischfonds, ETFs und ESG/Nachhaltigkeit - Bekanntgabe der Champions und Most Improved Players (MIPs) am 3.11.2021 - Qualitätsbewertung erfolgt auf Basis des prognoseoptimierten f-fex Ratings?Auszeichnung "Beliebteste Fondsgesellschaft" und "Beliebtester ETF-Anbieter" per Nutzerbefragung? Neuer Medienpartner Die WeltBad Homburg/Karlsruhe, 21.09.2022 - Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...