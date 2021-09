Ein deutsch-chinesisches Konsortium will von Liechtenstein aus Elon Musks Starlink Paroli bieten. Trion Space hat jedoch kaum mehr als einen Briefkasten - und Kontakte zur chinesischen Armee. 288 Satelliten will Trion Space in "Phase 1" in den erdnahen Orbit, den Low Earth Orbit (LEO), schießen. Später noch einmal so viele. Für den Anfang sollen vier Milliarden Euro in das Projekt fließen, berichtet die Süddeutsche. Das Problem: Trion ist eine "Kleinstgesellschaft", das jedenfalls haben die Gründer bei der Gewerbeanmeldung angekreuzt. Sie besitzt ein Eigenkapital von 25.000 Franken ...

