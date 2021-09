Halle (S.) / Magdeburg (ots) -Vom 18. September bis 3. Oktober 2021 findet in Halle (S.) im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit die EinheitsEXPO statt. Bei dieser Open-Air-Ausstellung präsentieren sich alle Bundesländer.Niedersachsen auf der EinheitsEXPO: Wir feiern Geburtstag!Niedersachsen feiert 2021 sein Landesjubiläum. Am 1. November 2021 wird das schönste Land im Nordwesten 75 Jahre alt. Niedersachsen, auch Neddersassen oder Lound Läichsaksen genannt, vereint eine bunte Vielfalt von Menschen, Regionen und Geschichten. Vieles, dass es zu erzählen gibt. Vieles, dass es zu feiern gibt. Unser Jubiläumsjahr fällt in eine sehr schwierige Zeit - doch die Niedersächsinnen und Niedersachsen haben in der 75-jährigen Geschichte des Landes so manche außergewöhnliche Herausforderung angenommen und gemeistert. Wir haben uns eine Menge vorgenommen, um gemeinsam zurück, vor allem aber auch nach vorne zu blicken. Wir sind stolz auf unser Land und seine tollen Menschen.Wir haben Küste und Berge, wir verbinden Tradition und Moderne, wir stehen für Weltoffenheit und Innovation. Wir freuen uns, Ihnen ein Land vorstellen zu können, das sich in den vergangenen 75 Jahren hervorragend entwickelt hat und das auch für die Zukunft gut aufgestellt ist - auch weil die Niedersächsinnen und Niedersachsen nicht lange schnacken, sondern entschlossen zupacken. Wir laden alle Gäste des Tages der Deutschen Einheit herzlich dazu ein, sich an unseren Jubiläumsaktionen zu beteiligen - einer digitalen Niedersachsenkette, Fotowettbewerben und vielem mehr. Dazu müssen Sie gar kein Landeskind sein, sondern sich nur mit uns verbunden fühlen. www.75JahreNiedersachsen.de (http://www.75jahreniedersachsen.de/)Es grüßt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil"Sehr geehrte Damen und Herren,sehr gerne präsentieren wir Ihnen unser schönes Bundesland. Viel lieber wären viele Niedersächsinnen und Niedersachsen persönlich vor Ort. Aber in diesem Jahr muss es eben virtuell gehen, wie so vieles derzeit. In diesem Jahr feiern wir unseren 75. Landesgeburtstag, durch das Coronageschehen aber natürlich verhaltener, als wir uns das vorher gewünscht hätten. Mehr als 40 Jahre trennte uns eine unmenschliche Grenze. Umso mehr freuen wir uns, dass wir danach gute Nachbarn und Freunde geworden sind. Daran erinnert uns der Tag der Deutschen Einheit. Vielleicht können wir Sie ja mit unserer Präsentation etwas neugierig auf die Vielfalt Ihres Nachbarlandes machen. Zwischen Harz, Heide und Meer gibt es viel zu entdecken. Sie sind herzlich eingeladen!Ihr Stephan Weil"Noch mehr Niedersachsen zum Tag der Deutschen Einheit unter:https://tag-der-deutschen-einheit.de/niedersachsen/Alle Infos und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) und auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook (https://www.facebook.com/tde2021), Instagram (https://www.instagram.com/gemeinsamzukunftformen/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCOc0eBEkKxWIHW_uampEQGw) und Twitter (https://twitter.com/tde2021). TDE2021Pressekontakt:Susanne BethkeProjektleiterin Bundesratspräsidentschaft/Tag der Deutschen Einheit 2021Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-AnhaltHegelstraße 40 - 42, 39104 Magdeburg+49 391 567 6666presse@stk.sachsen-anhalt.dehttps://www.tag-der-deutschen-einheit.deOriginal-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157804/5026326