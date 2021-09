Mit der Sustainability Cloud 2.0 können Unternehmen schneller Klimaneutralität erreichen.San Francisco / Zürich - Der CRM-Anbieter Salesforce ist entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette klimaneutral und nutzt weltweit zu 100 Prozent erneuerbare Energien. Salesforce hat dafür Strategien zur Reduktion von Scope 1-, Scope 2- und Scope 3-Emissionen in den folgenden vier Kategorien entwickelt: Work from Anywhere, Infrastruktur, Geschäftsreisen und Lieferkette.

Den vollständigen Artikel lesen ...