Zürich (awp) - Ein zaghafter Erholungsversuch: Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag letztendlich leicht im Plus beendet. Während andere wichtige europäische Börsen sich deutlich vom "Evergrande-Schock" des Vortags erholten, verhinderten hierzulande die Pharma-Schwergewichte einen grösseren SMI-Anstieg. "So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...