FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In China (Mondfest) und Südkorea (Erntedankfest) fand feiertagsbedingt kein Handel statt.

MITTWOCH: In Hongkong (Tag nach dem Mittherbstfest) und Südkorea (Erntedankfest) wird wegen Feiertagen nicht gehandelt.

AKTIENMÄRKTE (18.23 Uhr Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.097,51 +1,33% +15,34% Stoxx50 3.513,42 +1,15% +13,03% DAX 15.348,53 +1,43% +11,88% FTSE 6.970,24 +0,96% +6,86% CAC 6.552,73 +1,50% +18,04% DJIA 34.183,50 +0,63% +11,69% S&P-500 4.380,66 +0,53% +16,63% Nasdaq-Comp. 14.818,78 +0,71% +14,98% Nasdaq-100 15.108,54 +0,64% +17,23% Nikkei-225 29.839,71 -2,17% +8,73% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 171,61 -8

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,45 70,29 +0,2% 0,16 +46,7% Brent/ICE 74,26 73,92 +0,5% 0,34 +45,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.775,76 1.764,18 +0,7% +11,58 -6,4% Silber (Spot) 22,62 22,28 +1,5% +0,34 -14,3% Platin (Spot) 957,68 915,00 +4,7% +42,68 -10,5% Kupfer-Future 4,11 4,12 -0,1% -0,01 +16,6%

Öl profitiert von der besseren Stimmung am Aktienmarkt, wenngleich die Preise von ihren Tageshochs zurückkommen. Auch der Goldpreis legt zu, gestützt vom schwächelnden Dollar.

FINANZMARKT USA

Etwas fester - Nach dem stärksten Ein-Tages-Rückschlag der Wall Street seit vier Monaten ist am Dienstag eine kleine Erholung angesagt. Getrieben wurden die Verkäufe am Montag von der Krise um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande, der in Zahlungsschwierigkeiten geraten ist. Derweil heben Analysten an der Wall Street hervor, dass China Evergrande keine zweite Lehman sei. Die Lehman-Pleite war 2008 eine Ursache der Finanzkrise in den USA. Für die Aktien von Lennar geht es um 2 Prozent nach unten. Der Baukonzern verwies bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal auf "beispiellose Herausforderungen in der Lieferkette". Uber Technologies steigen dagegen um 9,5 Prozent. Das Unternehmen erwartet, im laufenden Quartal profitabel zu werden - Monate früher als bisher gedacht. Die Aktie des Uber-Rivalen Lyft legt um 6 Prozent zu. Draftkings fallen um 6,2 Prozent. Das Unternehmen bietet 20 Milliarden Dollar für den britischen Sportwettenanbieter Entain.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q

22:15 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten haben sich die Kurse am Dienstag erholt. Unsicherheitsfaktor bleibt laut Marktteilnehmern aber ein möglicher Zahlungsausfall des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. Nach Meinung von Analyst Hao Zhou von der Commerzbank geht es für Peking darum, ein systemisches Risiko zu verhindern, das aber schwer zu definieren sei. Die Citigroup sieht in einer möglichen Evergrande-Pleite kein zweites "Lehman"-Ereignis. Daneben erhoffen sich Anleger von der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch neue Impulse. Am Markt waren die Blicke der Anleger auch nach Amsterdam gerichtet, denn dort wurde erstmals die ausgegliederte Vivendi-Tochter Universal Music Group (UMG) notiert. Der Referenzpreis je UMG-Aktie wurde mit 18,50 Euro festgelegt. Die Vivendi-Aktie notierte nun bei 10,50 Euro, die UMG-Titel bei 25,10 Euro. In Kombination ergibt sich damit ein Preis von 35,60 Euro, was rund 13 Prozent über dem Schlusskurs der Vivendi-Aktie vom Montag liegt. Nach einer Achterbahnfahrt stieg der Stoxx-Branchenindex der Reise- und Freizeit-Aktien um 3,3 Prozent und führte die Gewinnerliste bei den Branchen an. Zwar gaben die Aktien der Fluggesellschaften ihre Gewinne zum Teil ab, nachdem sie zunächst von der Aufhebung des Reiseverbots für Geimpfte in die USA profitiert hatten. Lufthansa fielen sogar nach freundlichem Start um 3,3 Prozent zurück, vor dem Beginn des Bezugsrechtshandels zur Kapitalerhöhung. Dafür zogen im Verlauf die Gaming- und Bet-Aktien an, so gewannen Flutter 3,5 Prozent. Gefragt waren in Europa auch die Ölwerte, deren Branchenindex 1,6 Prozent gewann. Angetrieben wurde er von Royal Dutch Shell, die nun um 3,6 Prozent stiegen. Der Konzern verkauft seine Vermögenswerte im Permian-Becken, dem aktivsten Ölfeld der USA, für rund 9,5 Milliarden US-Dollar in bar an den Wettbewerber Conocophillips. Shell erklärte, 7 Milliarden Dollar des Erlöses an ihre Aktionäre auszuschütten, während mit dem Rest die Bilanz gestärkt werden soll.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 08:33 Uhr Mo, 17:37 Uhr % YTD EUR/USD 1,1724 -0,0% 1,1736 1,1734 -4,0% EUR/JPY 128,17 -0,1% 128,59 128,96 +1,6% EUR/CHF 1,0830 -0,5% 1,0881 1,0924 +0,2% EUR/GBP 0,8583 -0,0% 0,8578 0,8532 -3,9% USD/JPY 109,32 -0,1% 109,58 109,92 +5,8% GBP/USD 1,3661 -0,0% 1,3680 1,3752 -0,0% USD/CNH (Offshore) 6,4815 -0,0% 6,4748 6,4674 -0,3% Bitcoin BTC/USD 42.805,01 -1,6% 42.952,76 47.490,26 +47,4%

Mit der wieder gestiegenen Risikofreude gibt der Dollar leicht nach. Der Dollarindex liegt geringfügig im Minus.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend leichter - Während in Schanghai und Seoul aufgrund von Feiertagen erneut kein Handel stattfand, hat sich die Börse in Hongkong nach dem Absturz am Vortag auf ein Elfmonatstief stabilisiert. Der Hang-Seng-Index (HSI) verlor im späten Handel zwar weitere 0,1 Prozent, doch diesmal waren es vor allem Abgaben bei den Technologiewerten, die belasteten. Dagegen zeigten sich die Immobilienwerte nach den heftigen Kursverlusten zu Wochenbeginn mit einer Erholung. Die Aktien von Sun Hung Kai Properties gewannen 0,9 Prozent. Dagegen ging es für die Aktie von China Evergrande nach dem Kurseinbruch um 10,2 Prozent am Montag um weitere 0,9 Prozent abwärts. Dem chinesischen Immobilienkonzern droht weiter die Zahlungsunfähigkeit. Tagesverlierer in der Region war die Börse in Tokio, wo es für den Nikkei-225 nach dem Feiertag zu Wochenbeginn um 2,2 Prozent auf 29.840 Punkte nach unten ging. Auch hier drückten die steigenden Sorgen um China Evergrande auf das Sentiment. Abgaben verzeichneten vor allem die Maschinenbau- und Stahlwerte. Dagegen ging es in Sydney für den S&P/ASX-200 um 0,4 Prozent aufwärts. Teilnehmer sprachen von einer Erholung, nachdem der Index am Vortag auf ein Dreimonatstief gefallen war.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

IPO/Hometogo ab Mittwoch in Frankfurt börsennotiert

Nach dem Zusammenschluss mit der bereits börsennotierten Mantelgesellschaft Lakestar Spac I wird ab Mittwoch nun der Berliner Ferienhausvermittler Hometogo an der Frankfurter Börse gehandelt. Alle Bedingungen für die Zulassung der neuen öffentlichen Aktien seien erfüllt, teilte Lakestar mit. Künftig wird die Gesellschaft als Hometogo SE firmieren.

DAZN führt Gespräche über Kauf von BT Sport - Zeitung

Der Sport-Streamingdienst DAZN will sich offenbar mit einer Übernahme verstärken. Wie die Financial Times unter Berufung auf Insider berichtet, will DAZN den Sport-Streamingdienst BT Sport von der britischen BT Group übernehmen.

Entain bestätigt Eingang eines Übernahmeangebots von Draftkings

Dem Online-Sportwettenanbieter Entain ist ein Übernahmeangebot aus den USA ins Haus geflattert. Die Draftkings Inc habe eine Offerte unterbreitet, teilte das britische Unternehmen mit. Entain nannte keine finanziellen Details.

Amazon stellt für Weihnachtsgeschäft 10.000 Saisonkräfte ein

Der Online-Handelskonzern Amazon will für die diesjährige Weihnachtssaison in Deutschland 10.000 zusätzliche Saisonkräfte einstellen. Gesucht werden Angestellte für Logistikzentren, Sortierzentren und Verteilzentren, wie das Unternehmen am Dienstag erklärte.

US-Regierung klagt gegen Allianz von American und Jetblue - Kreise

Die Partnerschaft von American Airlines und Jetblue Airways bekommt Gegenwind seitens der US-Regierung. Das Justizministerium bereite eine Kartellklage gegen die Fluggesellschaften vor, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Es fürchte, dass die jüngst geschlossene Allianz den Wettbewerb behindert und zu höheren Ticketpreisen führt.

Google kauft Büroneubau in New York für 2,1 Milliarden Dollar

Google kauft ein weiteres Bürogebäude in Manhattan für 2,1 Milliarden Dollar. Der Schritt ist ein sehr deutliches Signal für das wachsende Interesse der Tech-Giganten an Büroraum, obwohl auch diese Konzerne ihre Mitarbeiter verstärkt von zuhause aus arbeiten lassen.

Uber kündigt ersten bereinigten operativen Quartalsgewinn an

Uber Technologies wird ein wichtiges Profitabilitätsziel voraussichtlich früher als erwartet erreichen. Der Fahrdienstvermittler will in diesem Quartal erstmals seit Gründung vor mehr als zehn Jahren einen bereinigten operativen Gewinn erzielen, wie er mitteilte.

