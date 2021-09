BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist davon überzeugt, dass die SPD bei der Bundestagswahl am Sonntag noch besser abschneidet als in den Umfragen. Der Aufbruch im Land sei spürbar, sagte Scholz am Dienstag vor einer Wahlkampf-Veranstaltung in Soltau in Niedersachsen. Die Stimmung sei "gefühlt besser als in den Umfragen". "Das wird auch tragen durch diese Woche", sagte Scholz.

Er spüre in den vergangenen Wochen, nach der Durchsuchung seines Ministeriums im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Anti-Geldwäsche-Behörde, keine große Veränderung. "Mein Gefühl, dass wir die Wahl gewinnen können, war die ganze Zeit da", betonte Scholz. Viele wünschten sich einen Regierungswechsel - und verbänden diesen mit der SPD.

Sachsens SPD-Landeschef und Wirtschaftsminister Martin Dulig sieht den Sieg offenbar so sicher bei Scholz, dass er sein Erscheinungsbild mit dem Erfolg des Kanzlerkandidaten verknüpfte. Er wolle seinen Bart mindestens so lange stehen lassen, bis Scholz Bundeskanzler ist, kündigte Dulig an.

Einer Forsa-Umfrage zufolge hat die SPD Partei weiterhin die Nase vorn, sie verharrt auf 25 Prozent. Allerdings kann die Union ihren Rückstand auf die Sozialdemokraten verringern. In dem am Dienstag veröffentlichten RTL/ntv-Trendbarometer verbessern sich CDU und CSU im Vergleich zur Vorwoche um einen Punkt auf 22 Prozent.

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet warb am Dienstag unter anderem in Hessen um Stimmen. Man werde noch bis Sonntag mit "unseren Argumenten für den besseren Weg" kämpfen, sagte Laschet in Gießen. Dort sprach er sich auch für "Klimaschutz ja, Klimaneutralität ja" aus, "aber sozialverträglich, damit unser Wohlstand erhalten bleibt".

In Nordrhein-Westfalen bedankte Laschet sich zudem für die "parteiübergreifende Solidarität", nachdem Unbekannte in Köln ein CDU-Wahlplakat mit seinem Konterfei verfremdet hatten. Es zeigte Laschet danach mit dem Zusatz: "Erschossen für Deutschland". "Wir merken eine Aggression im Moment, die dem Land nicht gut tut", sagte Laschet auf die Frage eines Journalisten nach dem Plakat.

Parallel zu den verbesserten Umfragewerten der Unionsparteien stieg laut der Umfrage auch die Unterstützung für Laschet - er verbessert sich bei der Kanzlerpräferenz um drei Prozentpunkte. Mit 14 Prozent der Stimmen läge er bei einer Direktwahl des Regierungschefs aber noch immer hinter dem SPD-Bewerber Olaf Scholz (29 Prozent) und seiner Grünen-Konkurrentin Annalena Baerbock (16 Prozent).

Wahlumfragen spiegeln grundsätzlich nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang. Sie sind außerdem immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten./sax/DP/zb