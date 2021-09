Die globalen Wachstumserwartungen schwinden im September weiter, wie die monatliche Umfrage der Bank of America unter Fondsmanagern weltweit ergeben hat.? Monatliche Umfrage der BofA von über 200 Fondsmanagern ? Globale Wachstumserwartungen weiter "deutlich gesunken" ? Positionierung an Vermögensmärkten allerdings weiterhin positiv"Global Fund Manager Survey" der BofADer "Global Fund Manager Survey" ist ein monatlicher Bericht der Bank of America (BofA), der die Ansichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...