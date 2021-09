Die führende Krypto-Börse Binance hat angekündigt, dass sie australischen Kunden keine Futures, Options und Leveraged Tokens mehr anbieten wird. Das Derivate-Angebot soll zum Ende diesen Jahres beendet werden. Bestehende australische Nutzer haben 90 Tage Zeit ihre Positionen in Options, Futures und Leveraged Token zu schließen. Nach dem Ablauf der Schonfrist, am 23. Dezember 2021, sollen alle verbleibenden Positionen geschlossen werden - so Binance am 21. September 2021 in einer Ankündigung. Die Börse werde den Derivatehandel entfernen, um den lokalen Vorschriften zu entsprechen. Eine ...

