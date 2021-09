Vor den geldpolitischen Signalen der US-Notenbank üben sich die Anleger zunächst in Zurückhaltung. Nachdem der heimische Leitindex DAX gestern einen großen Teil der Verluste zum Wochenstart wieder wettgemacht hat, dürfte es einen ruhigen Handelsstart geben. Das könnte sich im Tagesverlauf dann aber noch ändern.Unter Umständen könnte die US-Notenbank am Abend eine geldpolitische Wende einläuten. Bei hoher Inflation und Fortschritten am Arbeitsmarkt könnten die zur Konjunkturstütze in der Pandemie ...

