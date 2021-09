- Die Lage am Markt ist eher ruhig. Die Anleger scheinen heute über die Evergrande-Situation hinwegzusehen und sich auf die bevorstehende FOMC-Sitzung (heute 20:00 Uhr) zu konzentrieren - Die Aktien in Asien wurden gemischt gehandelt. Der Nikkei gab nach, der S&P/ASX 200 und der Kospi legten zu, während die Indizes in China uneinheitlich gehandelt wurden - Die europäischen Futures deuten auf eine leicht ...

