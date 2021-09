Pressemitteilung der Media and Games Invest SE:

Weiter verstärkter Fokus auf organisches Wachstum - Keine negativen Auswirkungen durch regulatorische Änderungen in China sowie durch Abschaffung des Identifiers for Advertiser

- MGI's Games- und Mediensegmente auf gutem Weg für weiteres Wachstum in Q3 und Q4- Mehrere Wachstumsprojekte in den Bereichen Games und Medien gestartet - Erweiterung des Teams im Medienbereich- Smaato entwickelt sich nach Plan - positive Effekte durch Synergien- Keine negativen Auswirkungen durch die jüngsten regulatorischen Änderungen in China sowie der Abschaffung des Identifiers for Advertiser (IDFA)

Media und Games Invest SE ("MGI" oder das "Unternehmen", ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) befindet sich auf einem guten Weg, das organische Wachstum im dritten Quartal 2021 weiter zu forcieren und prüft zudem weitere Akquisitionen. Im ersten Halbjahr 2021 verzeichnete MGI ein starkes organisches Umsatzwachstum von 36%, das insbesondere auf Umsatzsynergien aus den Bereichen Medien und Spiele zurückzuführen ist.

Positive Entwicklung des Games-Segments:

Neue Spiele, neue Inhalte und Synergien aus enger Kooperation mit MGI-Medienbereich

In MGI's Games-Segment gamigo wird das organische Wachstum über einen Portfolio-Ansatz gefördert, in dessen Rahmen viele Wachstumsprojekte gestartet und umgesetzt werden. Das dritte und vierte Quartal werden von zuvor initiierten Projekten profitieren, während gleichzeitig neue Projekte gestartet werden. Die Erweiterung von IP's auf andere Plattformen ist einer der Schwerpunkte; die Ende Q2 gestartete Erweiterung von Trove auf Nintendo Switch läuft sehr gut, zusätzliche Plattformerweiterungen, u.a. Desert Operations auf Mobile und Wizzard 101 auf Konsole sind in der Vorbereitung. Auch die Vorbereitung von Markteinführungen neuer Spiele ...

