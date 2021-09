LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoff-Hersteller Verbio erwartet im laufenden Geschäftsjahr einen operativen Gewinn unter dem Vorjahresniveau. Für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) strebt das Management für das Geschäftsjahr 2021/2022 (Ende Juni) 150 Millionen Euro an, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Leipzig anlässlich der endgültig vorgestellten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr mit. Die Aktie legte vorbörslich kurz zu, um dann über drei Prozent ins Minus zu rutschen.

Wie bereits seit Juli bekannt konnte das im SDax gelistete Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten bis Ende Juni das Ebitda im Jahresvergleich um über 36 Prozent auf nun 166,3 Millionen Euro steigern. Der Umsatz kletterte laut Verbio erstmals auf eine Milliarde Euro. Das Unternehmen stellt neben Biokraftstoffen wie Biodiesel, Biogas und Bioethanol auch Produkte wie Flüssigdünger und Desinfektionsmittel her./lew/stk