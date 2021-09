Andritz hat das an Vinda Personal Care (Guangdong) gelieferte Stoffaufbereitungssystem - als Teil einer Tissue-Produktionslinie - in der Anlage in Yangjiang, Guangdong, China, erfolgreich in Betrieb genommen. Mit der neuen Linie sind nun mehr als 20 Andritz-Stoffaufbereitungssysteme in mehreren Anlagen der Vinda-Gruppe in Betrieb. Dong Yiping, Executive Director bei Vinda International Holdings Limited, führt aus: "Mit den neuen HC-Mahlsystemen von Andrizt erreichen wir im Vergleich mit einem konventionellen LC-System in einer ähnlichen Tissue-Anwendung bessere Faserqualität hinsichtlich Festigkeit, Weichheit und Saugfähigkeit. Unsere Kunden haben uns bereits sehr positive Rückmeldungen zum Handfeel und zur Weichheit des Endprodukts gegeben ....

