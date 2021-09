Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat gestern den erhofften Turnaround Tuesday hingelegt. Am Ende ging der Leitindex mit einem Plus von 216 Punkten aus dem Handel. Heute könnte es weiter nach oben gehen. Und das, obwohl die Vorgaben aus Übersee durchwachsen sind. Bei den Einzelwerten geht es heute um Disney, Adobe, Fedex, Deutsche Post, Zoom Video, Entegris, Draftkings, 888 Holdings, Vonovia, Airbus, Zalando, Varta. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.