San Jose, Kalifornien, und Zhangjiagang, China (ots/PRNewswire) -Das programmierbare Mehrzweck-TMR-Sensordesign von MDT bietet eine größere Vielseitigkeit bei unterschiedlichen Anwendungen und Anforderungen und sichert den Kunden eine stabile Versorgung bei Halbleiter-LieferengpässenMultiDimension Technologie Co. Ltd. (MDT), ein führender Anbieter von Magnetsensoren, der sich auf die magnetische Tunnelwiederstandstechnologie (TMR) spezialisiert hat, wird auf der Sensors Converge 2021 die vorprogrammierten TMR-Magnetschaltersensoren TMR13DX vorstellen. Der TMR13DX ermöglicht die werkseitige Voreinstellung der Schaltschwellenparameter vor der Auslieferung auf Kundenwunsch. Er bietet eine konstante Leistung mit verbesserter Anpassungsfähigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Verbrauchszählern, Näherungsschaltern, Flüssigkeitsstandserfassung, linearer und rotierender Positionserfassung."Das multifunktionale, programmierbare Sensordesign des TMR13DX eignet sich für verschiedene Betriebsbedingungen vieler magnetischer Sensoranwendungen. In Kombination mit der einzigartigen TMR-Sensorkonstruktion von MDT können die in den TMR13DX eingebaute Signalaufbereitungsschaltung und die programmierbare Logikeinheit eine werkseitige Voreinstellung der Ein/Aus-Schaltschwellen sowie der Sensorpolarität und der Ausgangsschnittstelle vornehmen. Es handelt sich um eine universelle Lösung, die sofort verfügbar ist, um neue Anforderungen des Marktes zu erfüllen, ohne dass die Kunden ihre Entwürfe ändern müssen, was den Designzyklus und die Markteinführungszeit erheblich beschleunigt", so Dr. Song Xue, Vorsitzender und CEO von MultiDimension Technology. "Angesichts der heutigen Lieferengpässe bei Halbleitern wird unsere Fähigkeit, diese vielseitige und gebrauchsfertige Lösung zu liefern, neuen Kunden, die nach Alternativen zu den knappen Produkten auf dem Markt suchen, sofort helfen. Bestehende MDT-Kunden werden auch von TMR13DX als Pin-zu-Pin-kompatible Backup-Option profitieren, um ihre Versorgung während dieser schwierigen Zeit sicherzustellen."Der TMR13DX ist in den folgenden Standardkonfigurationen erhältlich, mit Optionen zur werkseitigen Voreinstellung alternativer Schaltpunkte, verschiedener Polaritäten (omnipolar, bipolar oder unipolar) und anpassbarer Ausgangsschnittstelle (Open-Drain oder Push-Pull, active-high oder active-low.Teil Nummer Betriebspunkt(Gauß) Freigabepunkt(Gauß) Gemeinsame MerkmaleTMR13D3 ±40 ±30 omnipolar,push-pull,active-low,-40~125°C,1.8~5.5V,1.5µA niedrigeLeistung,HochgeschwindigkeitinDauerleistung,SOT23-3oder TO-92SPaketTMR13D5 ±30 ±20TMR13D7 ±20 ±14TMR13D9 ±10 ±5Die neueste TMR13DX-Produktionsfreigabe umfasst die 1,5 µA-MicroAmpere-Dauerleistungs-TMR-Schalterserie von MDT. Diese Fähigkeit wird im Jahr 2022 auf die TMR-Schalterserie mit extrem niedrigem Stromverbrauch im Nanobereich ausgeweitet. Bitte kontaktieren Sie MDT für Muster, Preis- und Lieferinformationen, oder besuchen Sie MDT auf der Sensors Converge 2021, Stand 535 in San Jose, Kalifornien, vom 22. bis 23. September.Informationen zu MDTMultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang, Provinz Jiangsu, China, gegründet und hat Niederlassungen in Peking, Shanghai, Chengdu und Ningbo in China, Tokio, Japan, und San Jose, Kalifornien, USA. MDT hat ein einzigartiges Portfolio an geistigem Eigentum entwickelt und verfügt über hochmoderne Fertigungskapazitäten, die die Serienproduktion von hochleistungsfähigen, kostengünstigen TMR-Magnetsensoren für die anspruchsvollsten Anwendungsanforderungen unterstützen können. Unter der Leitung eines Managementteams, das sich aus hochkarätigen Experten und Veteranen der Magnetsensorik und des Ingenieurwesens zusammensetzt, ist MDT bestrebt, einen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen und deren Erfolg zu sichern. Für weitere Informationen über MDT besuchen Sie bitte http://www.multidimensiontech.com.MedienkontakteJinfeng Liu, jinfeng.liu@dowayusa.com,Tel.: +1-650-275-2318 (USA), +86-189-3612-1156 (China)Jilie Wei, kevin.wei@dowaytech.com,Tel.: +86-189-3612-1160 (China)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/565378/MULTIDIMENSION_TECHNOLOGY_CO__LTD__LOGO.jpgOriginal-Content von: MultiDimension Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103701/5026603