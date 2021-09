Durch den vorzeitigen Verkauf einer Apartmentanlage erhöht sich beim BVT Residential USA 12 die Ertragserwartung gegenüber den Anlegern - diese und weitere News im Überblick.BVT mit erhöhter Ertragserwartung für AnlegerUS-Immobilien-Spezialist BVT teilt mit, die Projektentwicklung "Lake Linganore" bei Washington D.C. für den BVT Residential USA 12 vorzeitig verkauft zu haben. Wie es heißt, konnte die 308 Class-A Apartments umfassende Anlage in Frederick/Maryland für 92,5 Millionen US-Dollar an die Real Estate-Tochtergesellschaft eines führenden institutionellen US-Asset Managers veräußert werden. Damit habe der Verkaufspreis rund 9,5 Millionen US-Dollar über der Mid-case-Verkaufsprognose gelegen. Der Verkauf konnte laut BVT "trotz pandemiebedingter Herausforderungen" rund sechs Monate früher realisiert werden. Zudem sei es dem US-Projektpartner Bainbridge gelungen, eine über der ursprünglich liegenden Prognose liegenden Erstvermietungsquote zu erreichen (98 Prozent). "Die Ertragserwartung für die Investoren erhöht sich dadurch von ursprünglich kalkulierten 13,7 Prozent p. a. (Mid-Case) auf über 19 Prozent p. a. des durchschnittlich gebundenen Eigenkapitals", so BVT.

