Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem sich die Turbulenzen vom Montag gelegt haben, nutzten einige Emittenten die Gelegenheit, noch vor der FED-Entscheidung an den Markt zu kommen und vom soliden Marktumfeld zu profitieren, berichten die Analysten der Helaba.Im SSA-Bereich sei die Rentenbank erfolgreich gewesen und habe Gebote von 5,2 Mrd. EUR für ihre 5-jährige Anleihe einsammeln können. Entsprechend sei der Spread gegenüber der Guidance gesunken und die Emission sei zu MS +12 erfolgt. Ebenfalls erfolgreich sei die IB Brandenburg gewesen, auch wenn das Buch nicht so stark überzeichnet gewesen sei. Der Spread sei reingekommen und das Pricing sei zu MS flat erfolgt. Aufseiten der Covered Bonds habe es rege Aktivitäten gegeben. Sowohl Moere Boligkreditt als auch SP Mortgage Bank und Bausparkasse Wüstenrot (AT) könnten auf Überzeichnungen verweisen und auch hier seien die Spreads gegenüber den IPTs gesunken. ...

