Seit September ist Jan Sicking Executive Director im Goldman-Sachs-Vertriebsteam. Er unterstützt bei der Zusammenarbeit mit großen Fondsinvestoren. Zuvor war Sicking war zuvor mehrere Jahre bei BlackRock tätig. Jan Sicking verstärkt seit 01.09.2021 als Executive Director das Vertriebsteam bei Goldman Sachs Asset Management. Er unterstützt bei der Zusammenarbeit mit großen Fondsinvestoren, wie Dachfondsmanagern und Fondsselektoren. In diesem Kernsegment will Goldman Sachs Asset Management in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...