Die Ölpreise verbleiben zu Wochenmitte in einem volatilen Seitwärtstrend. Rohöl (Brent) pendelt um die Marke von 75 Dollar je Barrel. Die Inlandsnotierungen für Heizöl in Deutschland zeigen bei weiter steigender Nachfrage ein Tagesplus von bis zu 0,4 Cent je Liter, wobei die Teuerung in der Schweiz und in Österreich moderater ausfällt. Nach dem hektischen Wochenstart signalisieren die Leitbörsen nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...