Unterföhring (ots) -22. September 2021. "Ich brauche Soul, Ausbruch, Leidenschaft, Liebe, Verzweiflung und Schmerz." Superstar Sarah Connor will nicht weniger als die komplette Palette der Emotionen in einer Stimme hören, um sich in den Blind Auditions von "The Voice of Germany" für ein Talent umzudrehen. Bevor die Soulsängerin und Songwriterin zum ersten Mal in der TVOG-Geschichte auf dem roten Stuhl Platz nimmt, stellt sie hohe Erwartungen an die Talente der elften Staffel der Musikshow: "Ich suche nach Stimmen, die meine Fantasie anregen und mich träumen lassen, die mir helfen, etwas zu fühlen, was ich selbst nicht ausdrücken kann." Denn nach mehr als 20 erfolgreichen Jahren im Musikgeschäft weiß Sarah Connor: "Was wir Künstler auf der Bühne tun müssen ist, immer ein Stück unserer Seele da zu lassen."Um die besten Talente in ihr Team zu lotsen, muss sich Sarah Connor gegen Johannes Oerding, Nico Santos und Mark Forster durchsetzen, die in Staffel 11 von "The Voice of Germany" ebenfalls um die Gunst der besten Stimmen buhlen: "Die wirken alle wie nette Jungs von nebenan, bei denen man denkt: 'Ach voll die coolen, netten, süßen, charmanten Typen'. Aber die haben auch alle richtig was drauf. Die sitzen alle zurecht auf diesen Stühlen", bekundet Sarah Connor ihren Coach-Konkurrenten Respekt und gibt sich zugleich kampfsicher: "Wenn es sein muss, gehe ich auf die Bühne und singe, um jemanden zu überzeugen, in mein Team zu kommen. Danach ist dann hoffentlich klar, wo der Hase langläuft."Das vollständige Interview mit Sarah Connor finden Sie unter http://presse.prosieben.de/TVOG2021/CoacheLena Gercke und Thore Schölermann moderieren "The Voice of Germany", Produzent ist Bildergarten Entertainment."The Voice of Germany" ab 7. Oktober 2021 donnerstags auf ProSieben und ab 10. Oktober 2021 sonntags in SAT.1 sowie auf Joyn, jeweils um 20:15 UhrHashtag zur Show: TVOGPressekontakt:Katrin DietzCommunication & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: Katrin.Dietz@seven.onePhoto Production & EditingKathrin Baumannphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: Kathrin.Baumann@seven.oneProSieben / SAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102110/5026782