Ab sofort können NutzerInnen, die ihr Fahrzeug über AutoScout24 kaufen, sich das Auto zugelassen und mit inkludiertem Premium-Versicherungsschutz von AXA nach Hause liefern lassen und direkt losfahren.- Kfz-Haftpflichtversicherung und Vollkaskoschutz sind ist im ersten Monat kostenfrei inkludiert und enden automatisch - eine separate Kündigung ist nicht notwendig.- AXA erweitert damit das in Zusammenarbeit mit BMW bewährte "Try-Before-Buy"-Konzept auf den Online-Markt, um noch mehr AutofahrerInnen in Deutschland konsequent einfachen und unbürokratischen Schutz zu bieten.Mit dem Autokauf beginnt eine Zeit der Vorfreude auf die erste Fahrt im neuen Fahrzeug. Bis sich der neue Besitzer tatsächlich hinters Steuer setzen kann, muss jedoch zunächst der unliebsame Papierkram erledigt werden. Die Kfz-Haftpflichtversicherung ist in Deutschland verpflichtend. Zusätzlich muss entschieden werden, ob ein Kaskoschutz ergänzend abgeschlossen wird und auch ein Termin in der Kfz-Zulassungsstelle muss vereinbart werden, um gültige Kennzeichen zu bekommen. Vor diesem Hintergrund bieten der Online-Marktplatz AutoScout24 und der Versicherer AXA allen NutzerInnen, die ihr Fahrzeug über die neu gelaunchte Marke "AutoScout24 smyle" kaufen, ab sofort einen Rundum-Service, der optional gebucht werden kann: Neben der Lieferung des Fahrzeugs an jede Adresse in Deutschland und der Zulassung ist eine Kfz-Haftpflichtversicherung sowie Vollkaskoschutz für einen Monat kostenlos von AXA inkludiert.Einfach einsteigen und losfahren - ohne VerpflichtungEin "Try-Before-Buy"-Konzept setzt AXA bereits seit rund einem Jahr in Kooperation mit der BMW Bank um. Im Zuge der Zusammenarbeit mit AutoScout24 wird die bewährte Vorgehensweise nun auf den Online-Markt erweitert und so einer noch größeren Kundengruppe zur Verfügung gestellt. Diese erhält beim Kauf eines Fahrzeugs über den Online-Marktplatz kostenlosen Vollkasko-Versicherungsschutz für einen Zeitraum von einem Monat."Wir haben in der bestehenden Zusammenarbeit mit BMW bewiesen, dass die Kundenerfahrung beim Autokauf nahtlos, schnell und einfach sein kann. Mit unserem neuen Partner AutoScout24 knüpfen wir genau da an - wir bringen unser "Try-Before-Buy"-Konzept auf den europaweit größten Online-Marktplatz im Autohandel. Natürlich garantieren wir den AutokäuferInnen auch in der Onlinewelt vollen Gestaltungsspielraum und Flexibilität.", kommentiert Nils Reich, Vorstand Sachversicherung bei AXA Deutschland, die Zusammenarbeit.Diesen Gestaltungsspielraum ermöglicht die Unternehmenstochter AXA Direktberatung GmbH, deren Mitarbeitende den KundInnen beratend und unterstützend zur Seite stehen. KundInnen, die nach Ablauf des kostenlosen Probemonats Beratung zu einer etwaigen Fortsetzung des Versicherungsschutzes über AXA wünschen, können diese so schnell und unkompliziert in Anspruch nehmen. Der Freimonat endet sonst automatisch - eine separate Kündigung ist nicht notwendig.AXA und AutoScout24 holen mit dem neuen Angebot Kundinnen und Kunden bei ihren Gewohnheiten ab. Ob Kleidung, Lebensmitteleinkäufe oder Banking - zahlreiche Besorgungen und Serviceleistungen werden heute von zu Hause aus erledigt und gemanagt. NutzerInnen erwarten dabei einfache Prozesse und schnelle Abläufe. Ansprüche, denen AXA und AutoScout24 ab sofort auch gemeinsam gerecht werden.