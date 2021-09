Das Unternehmen aus Weiden in der Oberpfalz will weltweit immer mehr Standorte für das Recycling aufmachen. Afrika und Asien stehen im Fokus. Die Rinovasol treibt ihre Internationalisierung weiter voran. Das teilte das Fachunternehmen für die Sanierung und Recycling von gebrauchten Solar- und Photovoltaikpaneelen mit. Demnach ist in zahlreichen Ländern die Produktion von Rinovasol bereits gestartet. Dazu gehören Spanien, Bulgarien, Australien, Israel und Portugal. Dafür hat Rinovasol eigene Ländergesellschaften ...

