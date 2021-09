Linz (www.anleihencheck.de) - Die ungarische Nationalbank hat gestern ihren Leitzinssatz um 15 Basispunkte auf 1,65% erhöht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Erwartet worden sei ein größerer Zinsschritt und der Ungarische Forint habe gleich nach der Veröffentlichung entsprechend abgewertet, aber die Verluste noch am Nachmittag wieder wettmachen können. Die Zentralbank habe nämlich ihre Inflationsprognose nach oben angepasst und ein Zurückfahren der Anleihekäufe angekündigt. Weitere Zinserhöhungen in diesem und nächsten Jahr seien wahrscheinlich, vermutlich in den kleineren 15 BP-Schritten. (22.09.2021/alc/a/a) ...

