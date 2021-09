(shareribs.com) London 22.09.2021 - Brent- und WTI-Rohöl steigen am Mittwoch weiter. Das private American Petroleum Institute meldete einen starken Rückgang der Rohölbestände. Laut API sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 6,1 Mio. Barrel zurückgegangen. Weiterhin sollen die Bestände von Benzin um 432.000 Barrel gesunken sein. Die Bestände der Destillate sanken um 2,7 Mio. ...

