Das Portal Asia Markets will aus regierungsnahen Kreisen in China erfahren haben, dass die Kommunistische Partei Chinas derzeit eine Umstrukturierung von Evergrande (China Evergrande Group) in drei getrennte Unternehmen auf die Beine stellen soll. Der Deal könnte in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden. Staatliche Unternehmen sollen die Umstrukturierung stützen, wodurch der Immobilienentwickler in ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...