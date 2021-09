München (ots) -- Janniks miese Kusslüge- Granate Heike: Speed-Dates mit allen Islandern- Schon wieder Robin: Jennifer gesteht Dennis ihre Gefühle- "Love Island", heute, 22. September 2021, 22:15 Uhr, RTLZWEIStarkregen auf Mallorca, doch nicht nur der Himmel weint! Dennis erfährt von Jennifer, dass sie auch Robin im Kopf hat und überlegt nun die Villa zu verlassen. Eine Erfahrung, die Franziska zwar schon kennt, aber trotzdem kommt sie von Jannik nicht los. Sie checkt nicht, dass er es einfach nicht ernst meint - oder warum küsst er sie immer wieder, obwohl ihre Küsse "richtig schlecht sind"? Und dann kommt auch noch Granate Heike. Klar, dass Jannik die sexy Blondine sofort anbaggert und Franzi einmal mehr im Regen stehen lässt ...Neun Punkte für schlechte KüsseJannik wird beim Villaspiel von Franziska intensiv geküsst. Neun von zehn Punkten vergibt der Kölner anschließend, verkündet dann aber in der Strandhütte: "Der Kuss war alles andere als gut, ganz, ganz im Gegenteil. Der Kuss war richtig schlecht". Aber dieses vernichtende Urteil scheint ihn nicht abzuhalten weiter auf Tuchfühlung mit der Blondine zu gehen. Die nächste Gelegenheit bietet sich kurz danach bei einem Date in der Private Suite. Im Whirlpool zieht er die 27-Jährige an sich und es wird wieder wild geknutscht...Granate Heike schlägt bei Dominik und Jannik einMit Heike (23, Heilerziehungspflegerin aus Dornstadt) zieht die nächste heiße Granate in die "Love Island"-Villa ein. Sie sucht ihren Traummann und will auf Händen getragen werden. "Die Männer können sich darauf gefasst machen, dass ich reinkomme und angreife", so die Blondine. Und genau das macht die 23-Jährige. Beim Speed-Dating schnappt sie sich einen Islander nach dem anderen. Dominik startet und er ist optisch schon mal Heikes Typ. Der Hamburger ist auch direkt von der Granate verzaubert. Und wie kann es anders sein, auch Jannik ist hin und weg von der Schwäbin. "Ich habe sie gesehen und dachte nur wow Hammerfrau", grinst der Kölner und macht Heike beim Speed-Date ordentlich Komplimente und deutlich, dass er bei seinem aktuellen Couple Franziska kein Interesse hat. Da strahlt Heike und macht Jannik gleich klar: "Du bist voll mein Typ". Dass beide on fire sind, ist doch super. "Ich möchte sie auf jeden Fall jetzt kennenlernen. Ich sag's dir so, wie es ist. Und wie erkläre ich das jetzt Franzi?", will der Straßenbahnfahrer von seinem Bro Robin wissen. Gute Frage Jannik, lieber kommunizieren bevor es zum nächsten Kuss kommt.Robin, der Stecher!"Ich weiß nicht, ob ich noch hier bleiben will", so Dennis völlig am Boden zerstört. Jennifer hat ihm gestanden, dass sie auch noch an einem anderen Islander interessiert ist: "Als ich hier reingegangen bin, habe ich halt noch jemand anderes im Kopf gehabt". Aber um wen geht es? Unfassbar, es ist mal wieder Robin. "Hat sie überhaupt an mich gedacht, wenn wir uns geküsst haben. Wie kann man eine Woche so eng sein und jemand anderen im Kopf haben", so Dennis wütend aber auch den Tränen nahe. "Ich würde mir voll verarscht vorkommen. Der Move war völlig asozial jetzt, voll die Showmacherei", ätzt ausgerechnet Jannik. Besonders pikant ist Jennifers Liebesbeichte, denn Robin hat einige Tage zuvor selbst ehrlich zugegeben, dass er die Studentin aus Köln "heiß findet". Schnell macht das Dennis-Jennifer-Robin-Drama in der Villa die Runde. "Was geht denn mit dir ab? Robin, du Stecher", witzelt Andrina. Der versteht die Welt nicht mehr, denn Jennifer hat nie Interesse gezeigt: "Wieder kein Gespräch gehabt mit dieser Person!". Aber wie wird Isabell, das Couple von Robin, reagieren? Schließlich stand nach Robins Geständnis, dass er Jennifer gut findet, das Paar kurz vor dem Aus..."Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW (https://www.tvnow.de/shows/love-island-14974) verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"RTLZWEI verlängert mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" den Sommer. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa eine legendäre Zeit voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive "Love Island"-App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5027163