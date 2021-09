Mit dem Rücktritt von Mike Manley steht Stellantis ein weiterer Strukturwandel bevor. Der Posten des Head of Americas wird scheinbar nicht nachbesetzt. Stattdessen berichten die COOs direkt an Konzernchef Carlos Tavares. Mike Manley wird von seiner Rolle als Head of Americas bei Stellantis zurücktreten, um zum 1. November 2021 die Position des CEO beim US- Automobilhandelsunternehmen AutoNation zu übernehmen. Künftig werden Mark Stewart, COO Nordamerika, sowie Antonio Filosa, COO Lateinamerika, im Zuge dessen direkt an Stellantis-CEO Carlos Tavares berichten. "Obwohl es mir persönlich leidtut, ...

