Halle (S.) / Magdeburg (ots) -Vom 18. September bis 3. Oktober 2021 findet in Halle (S.) im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit die EinheitsEXPO statt. Bei dieser Open-Air-Ausstellung präsentieren sich alle Bundesländer.Gemeinsam weiter wachsen: Brandenburg auf der EinheitsEXPOGemeinsam weiter wachsen ist das Motto der brandenburgischen Präsentation. Ausgangspunkt ist der Reichtum an Wäldern und Natur.Statistiker haben errechnet, dass jeder 8. deutsche Waldbaum in Brandenburg wächst. Ein paar davon bringen wir mit nach Halle (Saale). Auf dem Hansering entsteht ein "Wald der Ideen" samt Baumhaus und Barfußpfad.Zwischen Brandenburger Baumstämmen kann man Brandenburger Erfolgsgeschichten erleben: Regine Hildebrandts Polikliniken, Triebwerke von Rolls-Royce oder das Lausitzer Seenland und noch mehr. Brandenburg wächst - in der Wirtschaft, bei der Einwohnerzahl und selbst bei den Seen legen wir zu. Woran das liegt? Vielleicht am besonderen Nährboden.Durch außergewöhnliche Naturschauplätze, viel Raum, um sein Ding zu machen und Berlin in der Mitte ist Brandenburg längst ein attraktiver Lebensort. Deutschlands gewässerreichstes Bundesland bietet jedoch nicht nur viel Platz für Familien, sondern ist auch exzellentes Umfeld für Forschung, Technologie und Wirtschaft. Wir sind Energieregion und Logistikdrehscheibe, haben vier Universitäten. In Babelsberg entstehen Blockbuster und in Grünheide bald E-Autos.Unsere Inszenierung spielt mit der Idee von Wachstum und Transformation. Besucher der EinheitsEXPO 2021 können Standortvorteile unseres Landes live erleben.Es grüßt der Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke"Liebe Besucherinnen und Besucher,die Vorfreude auf die Feierlichkeiten steigt. Gäste aus Nah und Fern sollen die Vorteile unseres Landes erleben. Darum dreht sich unser Auftritt um Naturnähe UND Innovation, Wirtschaftswachstum und Klimaschutz. Bei uns gibt es viel Platz für naturnahes Leben und naturnahen Tourismus und viel freien Raum, damit sich Wirtschaft und Unternehmen mit innovativen Ideen entfalten können. Dieses Wachstum symbolisiert in Halle (Saale) der Baum. Diese einmalige Verbindung von Natur und Fortschritt findet im Motto "Brandenburg. Wald der Ideen" ihren Ausdruck.Im Zentrum unserer Landespräsentation steht ein Ausstellungscube, der die Form eines Baumhauses hat. Darin "wachsen" echte Brandenburger Bäume. Eine Mischung aus Digital-Screens und analogen Informationen zeigt Beispiele unserer Innovationsfähigkeit. Das ist unser Wald der Ideen. Deshalb sage ich: "Gemeinsam weiter wachsen - Brandenburg. Es kann so einfach sein".