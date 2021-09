In der neuen Überbauung Stettbach Mitte entsteht auf rund 1500 m2 ein topmoderner Space mit privaten Offices, Lounges und Coffee Corner, Meeting-Bereich, Fitness-Studio sowie Restaurant.Zürich - Die Westhive AG, schweizweit eine der grössten Anbieterinnen von flexiblen Büroflächen, eröffnet Anfang 2022 ihren fünften Zürcher Standort. Direkt am Bahnhof Stettbach entsteht in der neuen Überbauung Stettbach Mitte auf rund 1500 Quadratmetern ein topmoderner Space mit privaten Offices, Lounges und Coffee Corner, einem grosszügigen Meeting-Bereich, eigenem Fitness-Studio sowie einem...

