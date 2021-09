Der deutsche E-Automarkt bekommt Zuwachs. Das chinesische Startup Eli beginnt mit der Produktion seines Eli Zero in der Bundesrepublik. Das chinesische Elektroauto-Startup Eli hat angekündigt, seinen kleinen E-Flitzer für die Stadt zeitnah auch in Europa anbieten zu wollen. Der elektrische Zweisitzer wirkt auf den ersten Blick wie die Mini-Version eines Smart mit einem futuristischen Touch, was das Design angeht. Der Eli Zero ist 2,25 Meter lang, 1,38 Meter breit und 1,57 Meter hoch. Damit kommen in der Stadt viele Parklücken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...