Auch in der abgelaufenen Handelswoche hielt die Volatilität an den Aktienmärkten an, was an den zunehmenden Ängsten über die weitere Entwicklung Chinas im Allgemeinen und an einer möglichen Pleite von Chinas größtem Immobilienentwickler Evergrande im Speziellen lag. Im Ergebnis gaben die Aktienmärkte wie auch viele Rohstoffe nach. Bei den Edelmetallen traf vor allem Palladium und Silber. In diesem Umfeld hielten sich die Aktien von SSR Mining und Yamana Gold noch am besten, während die Aktien von Coeur Mining und Wheaton Precious Metals am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...