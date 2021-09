Die Partnerschaft wird die Verbesserung der Gesundheitsversorgung und der Behandlungsergebnisse für Patienten in der Region Achterhoek unterstützen

Get Real Health, ein Mitglied der er CPSI-Unternehmensgruppe (NASDAQ: CPSI) und Anbieter umfangreicher Tools zur Patienteneinbindung, hat seine internationale Präsenz im Rahmen der Implementierung in der Region Achterhoek, Niederlande, gemeinsam mit den lokalen Partnern MIJNPGO und WeDoTrust ausgebaut.

Diese Implementierung soll das Ziel der Region unterstützen, bis 2030 die gesündeste Region der Niederlande zu werden. Zu diesem Zweck wird das Projekt zeitlich gestaffelte Implementierungen und Bereitstellungen umfassen, die darauf abzielen, die Gesundheitsversorgung für alle Bevölkerungsgruppen zu verbessern.

Die Lösung für Achterhoek basiert auf der bestehenden Plattform von Get Real Health und wurde an die regionalen Bedürfnisse angepasst und "MIJNPGO" genannt. Diese Anpassung beinhaltet die Einhaltung von Medmij, dem niederländischen Technologiestandard, der den sicheren Datenaustausch zwischen Gesundheitsdienstleistern und Patienten vorschreibt. Das erste Pilotprojekt richtete sich an eine ausgewählte Gruppe von Pflegeeinrichtungen, darunter Sensire, die größte Altenpflegeeinrichtung in der Region. Im Rahmen eines erweiterten Roll-outs wird das Feedback ausgewertet, um die Benutzerfreundlichkeit nach und nach zu verbessern.

"Wir freuen uns sehr über die Teilnahme an dieser wichtigen Initiative. Unsere Plattform passt perfekt zur Mission von Achterhoek, die Gesundheitsversorgung und die Behandlungsergebnisse der Patienten heute und in Zukunft zu verbessern", sagte Robin Wiener, Präsident von Get Real Health.

"In der niederländischen Region Achterhoek arbeiten wir gemeinsam mit anderen Gesundheitseinrichtungen und Partnern ständig daran, weitere professionelle Anwendungsmöglichkeiten für moderne Technologien im Gesundheitswesen zu schaffen", sagte Maarten van Rixtel, Geschäftsführer von Sensire, der größten Altenpflegeorganisation in der Region. "Mit MIJNPGO erhalten die Patienten mehr Einblick in ihre eigene Gesundheit. Außerdem können die Patienten Informationen mit dem medizinischen Personal oder den Pflegekräften austauschen. MIJNPGO gibt den Patienten also wesentlich mehr Kontrolle über ihren eigenen Pflege- und Behandlungsprozess. So entstehen ausgewogene Diskussionen und bestimmte Entscheidungen können gemeinsam getroffen werden. Für uns ist MIJNPGO eine der wesentlichen Säulen der Gesundheitsversorgung der Zukunft. Wir freuen uns auf den Moment, in dem MIJNPGO von zahlreichen Patienten genutzt wird."

Nach dem anfänglichen Start des Pilotprojekts im Jahr 2020 hat Get Real Health die Einführung der Plattform Ende August 2021 ausgeweitet, zusammen mit einer Überarbeitung des Website-Designs und einer Aktualisierung des Portals, um die Behandlungsergebnisse der Patienten zu verbessern, die Gesundheitsversorgung zu fördern und eine ansprechendere Plattform für die gesamte Nutzerbasis einzuführen.

Durch ähnliche Implementierungen in Kanada, Neuseeland, dem Nahen Osten und dem Vereinigten Königreich hat sich Get Real Health als internationaler Akteur auf dem Gebiet der Patienteneinbindung etabliert. "Wir sehen die Einbindung von Patienten als ein globales Thema und entwickeln Anwendungen mit dieser Philosophie im Sinn", erklärt Wiener. "Unsere Plattform ist flexibel und skalierbar, um Menschen auf der ganzen Welt zu unterstützen."

Über Get Real Health

Get Real Health, ein Mitglied der CPSI-Unternehmensgruppe, kombiniert eine Vielzahl neuer Patienten-, Geräte- und App-Informationen mit bestehenden klinischen Daten, um Einzelpersonen und medizinischen Fachkräften dabei zu helfen, sich gegenseitig zu unterstützen und zu stärken. Indem wir Anbietern und Patienten die Informationen und Tools geben, die sie für eine Zusammenarbeit benötigen, helfen wir unseren Kunden, den sich stets ändernden Anforderungen an den Dialog mit Patienten zu entsprechen. Unsere Produktpalette ermöglicht die Bereitstellung einer wertorientierten Gesundheitsversorgung, die Verbesserung von Ergebnissen, das Engagement von Patienten und die Steigerung von Patiententreue und -zufriedenheit, während regulatorischen Anforderungen entsprochen wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.getrealhealth.com.

Über WeDoTrust

WeDoTrust ist ein Beratungs- und Auditunternehmen. Es unterstützt Einrichtungen des Gesundheitswesens u. a. bei der Erstellung einer realistischen Agenda für den digitalen Wandel auf Basis ihrer Strategie und ihrer finanziellen Möglichkeiten. Dabei berücksichtigen sie die Stärke der Organisation, die Marktnachfrage und die technologischen (Un-)Möglichkeiten.

