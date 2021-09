ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Nike vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 183 US-Dollar belassen. Produktionsausfälle in Fabriken in Vietnam, die wegen Corona-Infektionen vorübergehend geschlossen wurden, und regionale Lockdowns in China dürften die Geschäfte des Sportartikelherstellers nur vorübergehend belasten, schrieb Analyst Michael Binetti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nike habe bereits Maßnahmen wie die Ankündigung von Preiserhöhungen im Frühjahr 2022 ergriffen, um dem steigenden Ertragsdruck entgegenzuwirken./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2021 / 11:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US6541061031

