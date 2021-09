DJ XETRA-SCHLUSS/Erholungsbewegung hebt DAX über 15.500 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Mittwoch weiter nach oben gegangen. Der DAX beendete den Tag mit einem Plus von 1,0 Prozent bei 15.507 Punkten. Doch die Schwankungen der vergangenen Tage sind besorgniserregend. Nach einem Rutsch vom Freitaghoch bis zum Montagtief um knapp 5 Prozent ging es seitdem um gut 3 Prozent nach oben. Damit ist die Volatilität an die Börse zurückgekehrt. Ein Auslöser ist die Milliarden Dollar schwere Schieflage des chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande. Am Donnerstag steht wohl eine weitere Zinszahlung an. In China stehen Millionen von Wohnungen leer. Die Unsicherheit über den möglichen Zusammenbruch des Kolosses dürfte die Kapitalmärkte noch länger begleiten, auch wenn die Entwicklung nicht überraschend kam.

Tapering und Zinserwartungen im Blick

Noch am Mittwoch wird die US-Notenbank das Ergebnis ihrer Zinssitzung mitteilen. "Die große Frage ist, ob die Fed schon heute einen konkreten Zeitplan für die Rückführung ihrer monatlichen Anleihenkäufe verkünden wird. Angesichts der aktuellen Entwicklungen um den chinesischen Immobilienentwickler Evergrande und der noch immer nicht erhöhten Schuldenobergrenze in den USA halte ich dies jedoch für zunehmend unwahrscheinlich", so Marktstratege Thomas Altmann von QC Partners. Daneben steht eine mögliche Verschiebung der Zinserhöhungserwartungen durch die Fed-Mitglieder im Blick.

Der Quartalsbericht von Fedex dämpfte auch die Stimmung für die Aktien der Deutschen Post (-1,5%). Der US-Wettbewerber hat mit den Zahlen für das vergangene erste Quartal des neuen Geschäftsjahres schon den Ausblick auf das Gesamtjahr heruntergenommen. Lufthansa stand mit dem Start des Bezugsrechtehandels im Blick. Die Kapitalerhöhung im Verhältnis eins zu eins zu 3,58 Euro wird die zukünftigen Gewinne stark verwässern.

Verbio Vereinigte Bioenergie gerieten stark unter Druck, der Kurs fiel um 11 Prozent. "Der Gewinnausblick enttäuscht", so ein Marktteilnehmer. Nachdem die Aktie seit Jahresbeginn mehr als zwei Drittel gewonnen hat, setzten Gewinnmitnahmen ein. Traton schlossen nach Abgaben im frühen Geschäft 1,9 Prozent im Plus, nachdem der Nutzfahrzeughersteller die durch Lieferengpässen bei Halbleitern erwartet schwachen Zahlen zum dritten Quartal plus Ausblick vorgelegt hat.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.506,74 +1,0% +13,03% DAX-Future 15.491,00 +1,3% +13,63% XDAX 15.512,42 +1,3% +13,49% MDAX 35.206,43 +0,6% +14,32% TecDAX 3.896,16 -0,3% +21,27% SDAX 16.798,07 +1,0% +13,77% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,73 +10 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 27 12 1 3.107,0 54,1 61,5 MDAX 30 19 1 774,5 62,2 47,2 TecDAX 15 15 0 574,1 16,8 22,0 SDAX 53 15 2 235,1 10,8 11,5 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2021 11:48 ET (15:48 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.