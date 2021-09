Der SMI schliesst 0,41 Prozent im Plus auf 11'837,57 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch seine Erholung von den massiven Kursverlusten vom Wochenbeginn fortgesetzt. Die Sorgen um den vom Kollaps bedrohten chinesischen Immobilienkonzern Evergrande schienen zu verebben, hiess es am Markt. Der chinesische Konzern hat nach eigenen Angaben eine Vereinbarung mit inländischen Gläubigern zur Zahlung von Zinsen getroffen. In den Fokus rückte...

