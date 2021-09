Hier die wichtigsten Aussagen der Fed in ihrem FOMC-Statement in Schlagzeilen - vor allem das Thema Tapering ist natürlich im Fokus der Märkte: - Dot Plots: gleichviele Mitglieder für und gegen Zinsanhebung in 2022 - Zinssatz bleibt natürlich unverändert - Hier der zentrale Satz - Tapering angemessen, wenn Erholung weiter geht: "If progress continues broadly ...

