Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Es wurde erwartet, dass die Entscheidung des FOMC das Schlüsselereignis der Woche sein würde, so die Experten von XTB.Der Ausverkauf, der zu Beginn dieser Woche an den Märkten eingesetzt habe, habe jedoch gezeigt, dass die Entwicklungen um das chinesische Bauunternehmen Evergrande ein viel größeres Risiko für die Märkte darstellen könnten. Nichtsdestotrotz bleibe die Federal Reserve die wichtigste und einflussreichste Zentralbank der Welt, sodass ihre Handlungen nicht ignoriert werden sollten. Die Experten von XTB werfen einen Blick darauf, was von der heutigen Ankündigung zu erwarten ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...