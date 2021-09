Vietnam Software Development Industry Insights hat mehr als 800 Startups und Unternehmen dabei unterstützt, die richtigen Softwareentwicklungs-Outsourcing-Unternehmen in Vietnam zu finden. Dieser Artikel befasst sich mit den Top 5 der Offshore-Softwareentwicklungsunternehmen in Vietnam, die von Techtimes.com, The Vietnam Software Association zertifiziert wurden.

Der IKT-Sektor (Informations- und Kommunikationstechnologie) ist eine der am schnellsten wachsenden Branchen in Vietnam. Im Jahr 2019 verzeichnete der Sektor eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von bis zu 9,8 Prozent, wobei der Jahresumsatz 110 Milliarden US-Dollar erreichte. Das Land entwickelt sich mittlerweile zu einem der Das Land entwickelt sich mittlerweile zu einem der führenden Softwareentwicklungs-Outsourcing-Länder der Welt. Viele Unternehmen in Nordamerika, Europa, Australien und Singapur betrachten Vietnam mittlerweile als strategische Option, um Kosten zu senken.

Vietnam verfügt über unternehmensfreundliche Reformen, ein verbessertes regulatorisches Umfeld, Logistik und eine wachsende IT-Infrastruktur. Abgesehen von diesen Faktoren hat das Land auch ein günstiges Bildungssystem eingeführt, das IT-Kurse fördert.

Werfen wir einen Blick auf die Top-Offshore-Softwareentwicklungsunternehmen im Land, um Ihnen zu helfen, einen zuverlässigen Outsourcing-Partner zu finden.

1. Saigon Technology

https://saigontechnology.com/

Saigon Technology ist eine der zuverlässigsten und vertrauenswürdigsten Offshore-Softwareentwicklungsfirmen im Land. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung von erschwinglichen und zuverlässigen Offshore-Entwicklungsdienstleistungen für verschiedene Kunden weltweit spezialisiert. Dazu gehören mehrfache Kunden aus Singapur, Europa, Kanada, den USA, Australien und anderen Ländern. Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat das Unternehmen unter Beweis gestellt, dass es die gewünschten Ergebnisse bei komplexen Projekten und Lösungen für kleine Unternehmen liefern kann.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung der kostengünstigsten und besten agilen Outsourcing-Lösungen und Offshoring-Lösungen für die Softwareentwicklung. Die Kunden kommen aus verschiedenen Bereichen, darunter E-Business, E-Finance, Gesundheitswesen, Transport, Medien, Logistik und weiteren Branchen. Als das führende Unternehmen für das Offshoring von Softwareentwicklung im Land verfügt Saigon Technology über ein Team von hochqualifizierten Weltklasse-Profis. Ihre Technologien umfassen .NET CORE, NodeJS, React JS, Android und iOS/ React Native App Development Services, Java, Angular JS und PHP.

Das Unternehmen konzentriert sich auf das Angebot von Softwareentwicklungs-Outsourcing und Offshore-Softwareentwicklungsdienstleistungen unter Verwendung verschiedener Outsourcing-Engagement-Modelle. Zu diesen Modellen gehören projektbasierte/ Festpreis- und ergebnisbasierte Engagement-Modelle.

Mit über 100 talentierten Software-Ingenieuren in seinen Reihen gelingt es dem Unternehmen, erfolgreich digitale Lösungen für viele lokale und internationale Marken bereitzustellen. Dazu gehören Recruiting.com, Abbott, Stone Forest, Standard Chartered, Topicus, Panasonic und RSM Singapore. Somit besitzt das Unternehmen die Fähigkeit, hochwertige und leistungsstarke Softwareprodukte zu liefern.

Einige der Softwareentwicklungsdienste, die es anbietet, umfassen kundenspezifische Webentwicklung, SaaS-Lösungsentwicklung, kundenspezifische mobile App-Entwicklung und Entwicklung von Unternehmenslösungen.

2. KMS Technology

https://www.kms-technology.com/

KMS Technology ist ein weiteres Top-Unternehmen im Bereich der Offshore-Softwareentwicklung. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Bereitstellung von Outsourcing-Dienstleistungen sowohl für lokale als auch für internationale Kunden. Mit einem Team von Weltklasse-Experten, nimmt KMS Technology Skalierungen vor, um sicherzustellen, dass die gewünschten Ergebnisse innerhalb der bewährten Zeitvorgaben geliefert werden können.

Darüber hinaus hat das Unternehmen in moderne Technologien und IT-Lösungen investiert, darunter künstliche Intelligenz und Cloud Computing. KMS Technology arbeitet außerdem mit renommierten Cloud-Anbietern zusammen und kooperiert mit den meisten Tech-Stacks. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, Produkte von höchster Qualität zu liefern, die ein nachhaltiges Geschäftswachstum garantieren. Neben der kundenspezifischen Softwareentwicklung bietet das Unternehmen auch Beratungs- und Testdienstleistungen an. Datenanalytik, Support-Services und Integrationsdienste.

3. Axon Active

https://www.axonactive.com/

Axon Active liefert Offshore-Softwareentwicklungsdienstleistungen, die auf den Schlüsselelementen der Agile-Methodik basieren. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Luzern, Schweiz, wo es 2008 gegründet wurde, um die Herausforderungen der digitalen Transformation zu bewältigen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von erschwinglichen und flexiblen Softwareentwicklungsdienstleistungen.

Im Jahr 2008 eröffnete Axon Active seine Niederlassung in Vietnam mit einem Team von Offshore-Software-Experten. Das Team ist inzwischen zahlenmäßig und in puncto Fachwissen gewachsen. Die Software-Industrie erfordert ein Team mit großer Anpassungsfähigkeit und Flexibilität, was die Ingenieure des Unternehmens gemeistert haben. Außerdem wendet das Team die Agile Methodik an, um sicherzustellen, dass ihre Kunden und das Offshore-Team effektiver, effizienter und kooperativer arbeiten. Ihr Team von IT-Experten wendet agile Rahmenpraktiken an, die XP, Scrum und andere agile Ansätze wie TDD, DevOps, Kanban und BDD umfassen.

Mit den Agile-Frameworks ist das Unternehmen in der Lage, einen hohen und werthaltigen Kapitalertrag für Unternehmen rund um den Globus zu erzielen. Das Unternehmen expandiert auch in andere Städte des Landes, um so vielen Kunden wie möglich Zugang zu seinen Dienstleistungen zu ermöglichen. So eröffnete Axon Active beispielsweise im Jahr 2011 eine neue Niederlassung in Da Nang, Vietnam.

Axon Active organisiert zudem kommunale Programme in verschiedenen Teilen Vietnams, die sicherstellen, dass das Unternehmen ein Team von Ingenieuren mit Weltklasse-Fähigkeiten erhält. Diese Programme beinhalten kostenlose Kurse für Studenten an Universitäten.

4. PycoGroup

https://pycogroup.com/home

Dies ist ein weiteres Top-Offshore-Softwareentwicklungsunternehmen, das Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt erbringt. Abgesehen von Vietnam hat das Unternehmen Niederlassungen in Hongkong, der Schweiz, den USA, Frankreich und Ruanda. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich jedoch in Brüssel, Belgien.

PycoGroup bietet verschiedene Offshore-Dienstleistungen an, darunter digitale Transformation, Software-Consulting und B.O.T. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Branche verfügt das Unternehmen über eine große Expertise bei der Bereitstellung von Offshore-Softwareentwicklungsdienstleistungen. Es verfügt darüber hinaus über ein Team von leidenschaftlichen Ingenieuren, die mit den neuesten Technologien auf dem Laufenden sind.

Darüber hinaus beschäftigt PycoGroup über 500 Fachleute und unterhält Büros auf vier Kontinenten. Das Unternehmen arbeitet mit vielen bekannten Marken zusammen, darunter Microsoft, Unilever, Adobe und Volkswagen.

5. Netcompany

https://www.netcompany.com/int

Digitale Transformation. Das Unternehmen ist seit 20 Jahren in der Tech-Branche tätig und verfügt über ein fundiertes Wissen über branchenspezifische Themen. Es stellt Offshore-Teams bereit, die Sie dabei unterstützen, innovative Lösungen zu entwickeln, die rasch Ihren Zielen entsprechen. Diese Lösungen ermöglichen es jedem Unternehmen, einen Wettbewerbsvorteil in der Branche zu erzielen.

Netcompany besitzt jahrelange Erfahrung in der Durchführung erfolgreicher Projekte und hat sich zu einem vertrauenswürdigen Partner im Bereich der Digitalisierung entwickelt. Das Unternehmen arbeitet mittlerweile mit verschiedenen Regierungen und Großunternehmen an unterschiedlichen Projekten. Darüber hinaus bietet es digitale End-to-End-Services an, von denen Start-ups und kleine Unternehmen profitieren.

Fazit

Im Zeitalter der Globalisierung und des technologischen Fortschritts ist die Offshore-Softwareentwicklung für viele Unternehmen zu einer Kernkompetenz geworden. Einige der Top-Offshore-Softwareentwicklungsunternehmen befinden sich in Vietnam. Dies hat Vietnam zu einem der führenden Offshore-Softwareentwicklungs-Outsourcing-Ziele weltweit gemacht.

