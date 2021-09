Gary Gensler, der Vorsitzende der Securities and Exchange Commission (SEC), sagte am Dienstag in einem Interview, er wolle Kryptowährungen "in den Rahmen der öffentlichen Politik" bringen. Während eines Live-Interviews mit der Washington Post gab Gensler zu verstehen, dass er sicherstellen wolle, dass Kryptowährungen in den Bereich der Regulierung fallen. Interpretiert man diese Aussage im bisherigen Kontext seiner Handlungen, will der SEC-Vorsitzende Kryptowährungen also (politischen) Zielen unterwerfen. Dies untermauert Gensler, indem er im Interview sagt, dass Regulierung ...

