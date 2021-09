Die US-Notenbank hält an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Zugleich könnten die aktualisierten Prognosen für Wirtschaftswachstum, Inflation und Arbeitslosigkeit auf eine Zinserhöhung im Jahr 2022 hindeuten.Washington - In der Corona-Krise hat die US-Notenbank die Konjunktur massiv gestützt, unter anderem mit massiven Wertpapierkäufen. Bald könnte sie angesichts des robusten Wachstums und hoher Inflation einen Gang runterschalten. Wann genau, bleibt offen. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hält an ihrer lockeren Geldpolitik fest, stellt aber eine baldige Drosselung der milliardenschweren...

Den vollständigen Artikel lesen ...