Nach der starken Trendwende seit Montagnachmittag dürfte der DAX sein Wochenplus weiter ausbauen. Die US-Notenbank erfüllte am Abend mit ihren geldpolitischen Signalen die Erwartungen der Anleger voll, negative Überraschungen blieben aus. Am Ende entscheiden die Megatrends der Zukunft, in welchen Branchen die nächsten Zukunftsaktien warten. DER AKTIONÄR erklärt, auf welche Branchen und Aktie das sind. Die Fed hält vorerst an ihrer sehr lockeren Geldpolitik fest, steuert aber erwartungsgemäß auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...