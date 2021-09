Berlin (ots) -Die Zahl der Angriffe auf Parteieinrichtungen und Politiker in Berlin ist im Vergleich zu 2020 rückläufig. Das ergibt sich aus einer Auswertung der Berliner Polizei für die Redaktion rbb24 Recherche.2020 war mit 132 Straftaten gegen Politiker und 66 Angriffen auf Parteieinrichtungen ein langjähriger Höhepunkt erreicht worden. Im laufenden Jahr wurden bis zum 20.September 32 Straftaten gegen Politiker und 42 gegen Parteieinrichtungen erfasst.Die meisten Angriffe richteten sich wie schon im vergangenen Jahr im laufenden Jahr gegen Einrichtungen der SPD (2021:13, 2020:28). Die CDU war in 10 Fällen betroffen, bei den Grünen wurden 7 Fälle erfasst und bei der und AfD 5 (2020: 11).Die meisten Angriffe auf Parteieinrichtungen ordnet die Berliner Polizei der PMK links zu (29), für neun findet sie keine Zuordnung, zwei seien rechts motiviert, wiederum zwei seien durch eine "ausländische Ideologie" motiviert.Bei den 32 Straftaten, die sich gegen Politiker richten, werden 11 linksgerichteten und 10 rechten Tätern zugeschrieben. In 9 Fällen erfolgt keine Zuordnung. Einer "ausländischen Ideologie" werden 2 Taten zugeordnet.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 RechercheMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30333Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: koordination@rbb-online.deInternet: www.rbb-online.deOriginal-Content von: rbb24, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120400/5027588