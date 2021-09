Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Aktienmarkt erlebt bisher eine wilde Woche. Am Montag gab es den großen Schock, als der DAX zeitweise drei Prozent in die Tiefe rauschte. Davon hat sich der Leitindex erholt. Heute könnten die USA für Rückenwind sorgen. Bei den Einzelwerten geht es heute um Evergrande, Tesla, Dynavax, Blackberry, H.B. Fuller, 888 Holdings, Daimler, Airbus und Zalando. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.