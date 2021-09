Berlin (ots) -- Informationsplattform analysiert die Mimik von rund 430 Bundestagskandidaten in deren offiziellen Profilbildern auf den Webseiten der Parteien- Politiker der Union lächeln am häufigsten, die FDP bleibt im Wahlkampf ernst- Der AfD-Vorstand lächelt auf keinem einzigen WahlplakatDer Wahlkampf geht in die heiße Phase und die meisten Parteivertreter der Bundesrepublik haben ihr Siegerlächeln aufgesetzt, um die Wähler von sich zu überzeugen. Das hat die Informationsplattform onlinecasinosdeutschland.com in einer Analyse der offiziellen Profilbilder von insgesamt 434 Bundestagsabgeordneten sowie der Wahlplakate der Parteivorsitzenden bzw. Kanzlerkandidaten herausgefunden. Untersucht wurde dabei die Mimik der Politiker, die zwischen einem Lachen (mit offenem Mund und sichtbaren Zähnen), Lächeln (mit geschlossenem Mund) und einem ernsten Auftreten ohne hochgezogene Mundwinkel unterschieden wurde.Die GroKo geht mit bester Laune in den Wahlkampf72 Prozent der untersuchten Kandidaten der CDU/CSU zeigen sich auf den offiziellen Bildern mit einem Lachen. Auch die Politiker der SPD beherzigen das "Cheese" der beauftragten Fotografen: 59,5 Prozent werden mit einem Lachen abgebildet. Den dritten Platz im Lach-Vergleich belegen die Vertreter von Bündnis 90 / Die Grünen, die den Wählern auf gut jedem zweiten Bild mit einem breiten Grinsen begegnen (54,1 Prozent). Damit liegt die Partei leicht über dem Gesamtschnitt von 53 Prozent.Die AfD lächelt auf den offiziellen Bildern verhaltenWährend sich bei der AfD die wenigsten Kandidaten mit einem beherzten Lachen präsentieren (30,8 Prozent), lächeln hier die meisten Kandidaten - 52,3 Prozent schmunzeln in die Kamera. Die Linke präsentiert sich ebenfalls besonders häufig mit einem zurückhaltenden Lächeln im Gesicht (44,4 Prozent).Die FDP bleibt bei ihrem Auftritt besonders ernstKeine Miene verzieht hingegen die FDP: Jeder fünfte Kandidat der Freien Demokraten zeigt sich in seinem öffentlichen Profil weder lächelnd noch lachend (21,7 Prozent). Mit 16,9 Prozent bleiben auch die AfD-Politiker besonders oft ernst bei ihrem Auftritt vor den Bundestagswahlen und liegen damit über dem Schnitt von 11,1 Prozent. Beim Bündnis 90 / Die Grünen gibt es mit insgesamt 10,8 Prozent ebenfalls einige Kandidaten, die ohne ein Lachen im Gesicht von sich überzeugen wollen.Kandidaten aus NRW Schlusslicht im Lächel-VergleichMit Blick auf die Länder mit den wenigsten lächelnden Kandidaten treten 18,5 Prozent der thüringischen Politiker ohne ein Lachen auf. In Sachsen-Anhalt sind es 21,4 Prozent, die keine Emotionen bei der Vorstellung ihrer Person offenbaren. Noch weniger zu lachen haben die Kandidaten aus Nordrhein-Westfalen: 27,6 Prozent zeigen sich in dem einwohnerstärksten Bundesland der Republik mit ernster Miene.In einer Region geht es hingegen freudig zu: Mit je 96,6 Prozent zeigen sich fast alle Bundestagskandidaten aus Berlin und Brandenburg mit einem Lächeln im Gesicht. Auch im Saarland und in Bremen schauen die Vertreter der Parteien in 94,7 Prozent der Fälle gut gelaunt in die Kamera. Eine Lachquote von 93,3 Prozent können die Hessen und Bayern aufweisen, womit sie ebenfalls über dem Bundesschnitt von 88,9 Prozent liegen.Das Rennen um den freudigsten Kanzlerkandidaten gewinnt LaschetJede Stimme zählt: Im Rennen um das Kanzleramt zeigen sich die Spitzenkandidaten der Parteien ernster im Vergleich zu ihren Parteikollegen. Auf keinem ihrer Wahlplakate lachen die Vorsitzenden der AfD, Alice Weidel und Tino Chrupalla. Auch Christian Lindner, Chef der FDP, wirbt auf lediglich einem von sechs Plakaten mit einem Lachen für seine Partei. Sozialdemokrat Olaf Scholz begegnet seinen Wählern ebenfalls auf nur einem von insgesamt drei Plakaten lächelnd. Gemeinsam mit dem Parteikollegen Robert Habeck gibt sich Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin von Bündnis 90 / Die Grünen, auf vier von fünf Plakaten freudig. Ausschließlich lachend zeigen sich hingegen Armin Laschet, CDU-Kanzlerkandidat, sowie die Vorsitzenden Dietmar Bartsch und Janine Wissler (Die Linke).Sämtliche Ergebnisse der Analyse finden Sie unter:https://ots.de/oxeaojÜber die UntersuchungFür die Untersuchung hat die Informationsplattform www.onlinecasinosdeutschland.com pro Bundesland die Kandidaten der ersten fünf Listenplätze je Partei, die aktuell im Bundestag sitzt, analysiert. Insgesamt wurden 434 Politiker auf ihre Mimik auf den offiziellen Fotos der Partei-Webseiten hin untersucht. 