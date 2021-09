Workiva-Plattform erhielt höchste Punktzahl in der Kategorie Strategie sowie die höchstmögliche Punktzahl im Kriterium Audit Management

Workiva Inc. (NYSE:WK) gab heute bekannt, dass es in der Studie "The Forrester Wave: Governance, Risk, and Compliance (GRC) Platforms Q3 2021" als "Leader" klassifiziert wurde. Die vernetzte Cloud-Plattform des Unternehmens ermöglicht Zusammenarbeit und tiefgreifende Integration in bestehende Systeme und Arbeitsabläufe, um die Berichterstellung über Buchprüfungen, Risiken und Compliance, Betriebstätigkeit, Finanzen und nicht-finanzielle Angelegenheiten für Unternehmen rund um den Globus zu vereinfachen.

Bei der Auswertung von GRC-Lösungen nach 25 Kriterien identifizierte Forrester 15 verfügbare Anbieter und unterzog diese einer genaueren Prüfung, Analyse und Punktvergabe. Die Studie enthält eine Zusammenfassung der Ergebnisse sowie eine Rangliste der Lösungen nach deren Fähigkeit, die aktuellen und künftigen Anforderungen von Fachleuten in den Bereichen Audit, Risiko und Compliance zu erfüllen.

Workiva erhielt die höchstmögliche Punktzahl in 12 Kriterien, darunter Audit Management, Interoperabilität (Datenintegration), Vision und geplante Optimierungen.

Dem Bericht zufolge "nimmt Workiva das GRC-Datenproblem voll in Angriff... Seine geradlinige Mission der Vereinfachung komplexer Prozesse soll die wichtigsten Schmerzpunkte im Bereich GRC nämlich, Zusammenarbeit, Berichterstellung und Benchmarking lösen. Zu den Stärken von Workiva gehört eine Produktivitäts-Suite, die Unterlagen in deren ursprünglichem Format durch Kopieren und Einfügen hochladen kann, sowie ein ,autonomer Arbeitsablauf', der eine Sanierung und kompensierende Kontrollen basierend auf historischen Daten empfiehlt."

"Unsere vernetzte Cloud-Plattform wird ständig verbessert, um sie offener, intelligenter und intuitiver für unsere Kunden zu machen, wenn diese ihre komplexen geschäftlichen Herausforderungen lösen wollen", so Julie Iskow, Chief Operating Officer von Workiva. "Unseres Erachtens bestätigt diese Platzierung die Position von Workiva als weltweit führender Anbieter in diesem Markt, um die größten Herausforderungen in Verbindung mit GRC zu vereinfachen und eine bessere Rendite zu erzielen."

Die Cloud-Plattform von Workiva bietet GRC-Lösungen für Teams in den Bereichen Audit, SOX Compliance, Risikomanagement, Richtlinien und Verfahren sowie IT-Risiken. Mehr als 3.900 Unternehmen in über 180 Ländern verlassen sich auf Workiva, wenn es darum geht, ihre hochkomplexen Arbeitsabläufe zu vereinfachen. Auf diese Weise können Unternehmen und Organisationen angesichts der Risiken in einer in schnellem Wandel befindlichen Welt flexibel und reaktionsfähig bleiben. Weitere Informationen über Workiva und The Forrester Wave erhalten Sie unter workiva.com/grcwave.

Über Workiva

Workiva Inc. (NYSE: WK) vereinfacht die komplexe Arbeit bei Tausenden von Organisationen weltweit. Kunden vertrauen auf die offene, intelligente und intuitive Plattform von Workiva, um Daten, Dokumente und Teams miteinander zu verbinden. Das Ergebnis: verbesserte Effizienz, mehr Transparenz und weniger Risiken. Erfahren Sie mehr unter workiva.com.

