Berlin (ots) -- Cantourage und Cannim vertiefen ihre Partnerschaft und erweitern ab heute die Behandlungsmöglichkeiten für Patienten in Deutschland mit der hoch potenten sativa-dominanten Genetik "Wild Thailand"- HummingBud ist nach Lumir das zweite jamaikanische medizinische Cannabisblütenprodukt, das dank Cantourage in deutschen Apotheken verfügbar ist- Das Produkt zeichnet sich durch einen nachhaltigen Anbau sowie schonende Herstellung ohne den Einsatz von Bestrahlung ausCantourage und Cannim bringen mit Hummingbud eine weitere medizinische Cannabisblüte aus Jamaika in deutsche Apotheken. Die Sativa-dominante Genetik "Wild Thailand" steht ab heute Patientinnen und Patienten in Deutschland zur Verfügung.Nach Lumir ist HummingBud die zweite in Deutschland erhältliche jamaikanische Cannabisblüte aus dem Hause Cannim. Die Pflanze wird auf den Hochebenen Jamaikas und damit unter optimalen klimatischen Bedingungen angebaut. Die weiterführende Verarbeitung sowie Herstellung des pharmazeutischen Arzneimittels erfolgt durch Cantourage in Deutschland.Dabei wird ein besonders schonendes Verfahren zur Keimreduktion ohne Bestrahlung genutzt. Dadurch kann Cantourage die mikrobielle Belastung bei Bedarf signifikant reduzieren und gleichzeitig das einzigartige natürliche Terpen-Profil der Blüten erhalten. Im Vergleich zu unbestrahlten Produkten kann dadurch konstante Qualität und kontinuierliche Versorgung der Patienten mit den Produkten von Cantourage garantiert werden. Details hierzu können von Fachpersonal auf der Homepage von Cantourage (www.cantourage.com) eingesehen werden.Philip Schetter, CEO von Cantourage, kommentiert: "Nach der Einführung von Lumir, des ersten jamaikanischen medizinischen Cannabis in Deutschland, freuen wir uns, heute unser Produktangebot erweitern zu können. Mit HummingBud haben wir nun bereits das zweite jamaikanische Medizinalcannabis-Produkt in deutsche Apotheken gebracht und damit die Behandlungsmöglichkeiten für Patientinnen und Patienten deutlich ausgeweitet. Wir gehen davon aus, dass auch dieses zweite Produkt aus Jamaika stark von Ärzten, Apothekern und Patienten nachgefragt wird."Dr. Sven Sauer, Geschäftsführer von Cannim sagt: "Mit HummingBud bringen wir ein weiteres unserer Produkte von den jamaikanischen Hochebenen in deutsche Apotheken. Die klimatischen Bedingungen in Jamaika ermöglichen einen nachhaltigen und vor allem natürlichen Anbau des Wild Thailand-Kultivars HummingBud. Das ist neben der hohen Produktqualität ein weiterer Aspekt, der von Apotheken und vor allem Patientinnen und Patienten sehr geschätzt wird."HummingBud kann ab sofort unter der PZN 17491410 direkt bei Cantourage bestellt werden.Über Cantourage GmbHCantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für medizinisches Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Dr. Florian Holzapfel, Norman Ruchholtz und Patrick Hoffman gegründet. Cantourage ermöglicht es Produzenten aus der ganzen Welt, ihr Produkt schneller und günstiger auf den wachsenden und profitablen europäischen Medizinmarkt zu bringen und dabei höchste europäische Qualitätsstandards zu garantieren und weiterzuentwickeln. Cantourage bietet Produkte in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte und Dronabinol.Über CannimCannim ist ein globales Cannabis-Unternehmen mit Hauptsitz in Australien und Produktionsstätten auf Jamaika. Cannim wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, Patienten weltweit besseren Zugang zu medizinischem Cannabis zu ermöglichen. Seit der Gründung investiert Cannim systematisch in den Auf- und Ausbau von Anbau- und GMP-Produktionsstätten. Cannim verfügt über ein internationales Netzwerk von EU GMP Herstellern und Vertriebspartnern. Darüber hinaus initiiert und unterstützt Cannim Forschungsprojekte u.a. auf Jamaika und in Australien. Dabei nutzt Cannim die Expertise und Erfahrungen von Wissenschaftlern und Industrieexperten aus Israel, Jamaika, den USA, Großbritannien und Australien.