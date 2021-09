Apple will das populäre Online-Spiel "Fortnite" erst dann wieder in seinen App-Store lassen, wenn der Rechtsstreit mit der Entwicklerfirma Epic Games komplett abgeschlossen ist. Der iPhone-Konzern lehnte eine Bitte um Wiederaufnahme ab. Wie aus einem vom Epic-Chef Tim Sweeney veröffentlichten Brief hervorgeht, ist Apple nicht daran interessiert, "Fortnite" zeitnah wieder im App-Store aufzunehmen. Apple verwies darin unter anderem auf das vorherige "doppelzüngige" Verhalten von Epic. In dem seit über einem Jahr andauernden Streit zwischen Apple und Epic hatte es vor zehn Tagen das erste Urteil gegeben. Eine Richterin in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...